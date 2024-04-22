Володин рассказал, что Россия может сделать с иностранными активами Володин: у России появились основания принять решения по иностранным активам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Россия имеет все основания, чтобы принять зеркальные меры относительно зарубежных активов на своей территории, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так парламентарий прокомментировал решение США по замороженным российским средствам.

У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам, — написал Володин.

Политик считает, что такое решение может оказать разрушительное воздействие на страны Евросоюза. Он также предположил, что решение Вашингтона могло быть вызвано потерей веры в военную победу ВСУ.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила NEWS.ru, что заявление министра финансов США Джанет Йеллен о необходимости изъятия у России $300 млрд замороженных валютных резервов и передача их в пользу Украины никого не удивили. По ее мнению, подстрекаемый британцами западный мир разваливает собственную финансовую систему.

Ковитиди считает, что заморозка резервов РФ приведет к отказу от доллара в мировой экономике. Сенатор добавила, что Запад превратил доллар в оружие, тем самым допустив серьезную ошибку. По словам Ковитиди, это начало экономического и финансового краха Запада.