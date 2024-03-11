Сенатор назвала жуткие для Запада последствия заморозки российских активов Сенатор Ковитиди: заморозка российских активов приведет к отказу от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление министра финансов США Джанет Йеллен о необходимости изъятия у России $300 млрд замороженных валютных резервов и передача их в пользу Украины никого не удивили, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, подстрекаемый британцами западный мир разваливает собственную финансовую систему. Ковитиди считает, что заморозка российских резервов приведет к отказу от доллара в мировой экономике.

Пока западные чиновники, подогреваемые Лондоном и Вашингтоном, «накручивают» общественное мнение необходимостью конфискации российских активов, в мире начались необратимые процессы широкомасштабной дедолларизации мировой экономики. Замороженные за пределами России резервы российского Центрального банка проявили катастрофическую ненадежность всей западной финансовой системы, ее полную зависимость от политической конъюнктуры. После незаконного замораживания российских активов всем стало понятно, что использование доллара сопряжено с очень серьезной надбавкой за политический риск, — отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что Запад превратил доллар в оружие, тем самым допустив серьезную ошибку. По словам Ковитиди, это начало экономического и финансового краха Запада.

Ранее члены швейцарского сената проголосовали за постановление, согласно которому власти страны должны использовать замороженные российские активы на сумму $8,5 млрд на нужды Украины. Инициативу поддержал 21 сенатор, против высказались 19, еще трое воздержались.