Песков рассказал об ответе на изъятие российских активов Песков: изъятие российских активов станет предметом судебных разбирательств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.

Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны. И соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств, — заявил Песков.

Он отметил, что Москва скептически относится к этому решению. Представитель Кремля подчеркнул, что данный шаг со стороны США ломает основы экономической системы. Россия расценивает это как посягательство на государственную собственность, добавил Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия имеет все основания, чтобы принять зеркальные меры относительно зарубежных активов на своей территории. По его словам, это может оказать разрушительное воздействие на страны Евросоюза. Он также предположил, что решение Вашингтона могло быть вызвано потерей веры в военную победу ВСУ.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.