В МИД РФ рассказали, как Москва может ответить США на ситуацию с активами Рябков не исключил понижение уровня дипотношений с США из-за активов

Москва рассматривает вариант понижения дипотношений с Вашингтоном в случае практических мер по конфискации российских активов, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, российский ответ на конфискацию активов в странах G7 может содержать контрмеры дипломатического и экономического характера.

Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались, — заявил Рябков.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Позж представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистами, что Москва будет защищать свои интересы, но не станет раскрывать, каким именно образом, Так он ответил на вопрос, какой будет реакция РФ в случае изъятия активов на Западе. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не может и не станет раскрывать подробности возможных действий России на решения Запада.