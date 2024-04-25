Песков высказался об ответных мерах России на изъятие активов на Западе Песков: Россия защитит свои интересы при изъятии активов на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва будет защищать свои интересы, но не станет раскрывать, каким именно образом, заявил журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, какой будет реакция РФ в случае изъятия активов на Западе, передает ТАСС.

Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что не может и не станет раскрывать подробности возможных действий России на решения Запада.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва ответит на незаконную инициативу Вашингтона. Этот вопрос, по его словам, будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России. Толмачев считает, что Москва должна продолжать отвязывать от доллара международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности, независимо от чьих-либо решений.