Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США

Депутаты Госдумы завершили визит в США и вернутся домой с полной информацией о визите и предоставяет ее президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, визит включал встречи с конгрессменами, аналитиками и представителями Совета национальной безопасности.

Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место, — сказал Песков.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.