29 марта 2026 в 02:58

Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты Госдумы завершили визит в США и вернутся домой с полной информацией о визите и предоставяет ее президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, визит включал встречи с конгрессменами, аналитиками и представителями Совета национальной безопасности.

Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место, — сказал Песков.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что над Смоленском прогремели взрывы
Дроны атаковали Ленинградскую область
Цифровой рубль с 1 сентября: для кого будет обязателен, все плюсы и выгоды
Уход за детьми и служба в армии будут засчитываться в пенсионный стаж
Песков оценил визит депутатов Госдумы в США
Коэффициент ОСАГО пересчитают с 1 апреля и это повлияет на стоимость полиса
Онищенко рассказал, сколько детей женщина может родить за жизнь
Два московских аэропорта начали принимать рейсы только по согласованию
Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США
В пяти российских аэропортах неожиданно прекратили все полеты
«КСИР предупреждает»: Иран дал жесткий ответ США за удар по университету
ПВО отразила атаку беспилотников на Москву
Военный эксперт раскрыл правду о неизбежных территориальных потерях Киева
Липосакция: целлюлит, кому нельзя, делают ли мужчинам. Ликбез от хирурга
Подземные толчки встряхнули Полтавскую область
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на тетради
МИД РФ бьет тревогу из-за усиленной охоты спецслужб США за россиянами
Глава иранского оборонного центра погиб от удара США и Израиля
Google определил номер администрации Белого дома как «Остров Эпштейна»
Один из старейших работников СМИ в СССР и России умер в 91 год
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

