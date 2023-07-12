Песков раскрыл детали поездки Путина в Китай Песков: визит Путина в Китай «на повестке дня», но точные сроки будут определены

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Президент России Владимир Путин

Визит президента России Владимира Путина в Китай «на повестке дня», но точные сроки будут определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, основной станет тема торгово-экономического сотрудничества и обмен мнениями по международной обстановке.

Конечно, на повестке дня визит Путина [в КНР], со сроками которого мы еще точно определимся. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас «абсолютно удачный момент» для высокой динамики российско-китайских отношений. Он подчеркнул, что взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран, оно несет мир и стабильность в регион.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от Путина. По ее словам, президент России пожелала Си Цзиньпину всего наилучшего, тепло вспоминал мартовскую встречу и длительные результативные переговоры.

В начале июля в Пекине прошла встреча главы Минобороны Китая Ли Шанфу с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым. Военачальники обсудили сотрудничество в оборонном деле двух государств и совместный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Ли Шанфу выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ РФ будут часто проводить совместные патрули и учения.