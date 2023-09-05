Песков: Путин и Си Цзиньпин не координировали отказ от визита на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не координировали решения отказаться от визита на саммит G20 в Нью-Дели, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, главы двух государств действуют, исходя из личных графиков.

Исходя из собственных графиков, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее политолог Андрей Перла объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин решили не посещать саммит G20. По словам эксперта, сама организация является обычной «говорильней» и не рассчитана на принятие серьезных решений. Этому, в частности, препятствуют серьезные противоречия между участниками.

На этом фоне в Bloomberg заявили о намерении Евросоюза укрепить связи с африканскими правительствами, воспользовавшись отсутствием Путина на саммите. Как ожидается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут в кулуарах саммита серию встреч с представителями ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских островов. Стороны обсудят украинский кризис, а также его последствия для глобальной продовольственной безопасности.