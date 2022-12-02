Песков прокомментировал возможность организации встречи Асада и Эрдогана Песков: Россия может организовать встречу Асада и Эрдогана

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Возможность организовать в России встречу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его коллеги из Сирии Башара Асада есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее, по словам представителя Кремля, никакой конкретики в обсуждении вопроса пока нет. Он также заметил, что Москва готова всячески способствовать организации переговоров, передает ТАСС.

Пока никакой конкретики нет. Потенциальная возможность такая есть, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что контакты между лидерами указанных государств приветствовались. По мнению главы РФ, подобные встречи были бы в интересах налаживания мира и стабильности как вокруг Сирии, так и в регионе в целом.

Журналисты также уточнили у Пескова, не направляла ли Москва конкретные предложения по встрече Эрдогану и Асаду. Представитель Кремля ответил, что пока «по конкретике» говорить не о чем.

27 ноября Песков отмечал, что уровень государственных отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров. При этом он признал, что обсуждение может быть тяжелым и долгим. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москве и Анкаре уже удавалось «купировать» несогласие в прошлом.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. По его словам, для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.