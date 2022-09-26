Песков призвал проверить меры безопасности в школах после ЧП в Ижевске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективность существующих мер безопасности в школах нужно проанализировать с учетом трагедии в Ижевске, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин уже дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения, чтобы решить все связанные с этим социальные вопросы.

Эта информация обобщается, введен в действие целый ряд норм и правил обеспечения безопасности. Безусловно, эффективность [существующих мер] предстоит проанализировать с учетом произошедшего, — сказал Песков.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие. По данным на 12:30 мск число погибших в результате стрельбы в школе составляет 13 человек, из них семеро — дети.

Позже в Следственном комитете России сообщили, что на школу напал 34-летний Артем Казанцев, выпускник этого учебного заведения. В настоящее время идет обыск по его месту жительства. Также в СК сообщили, что проверяется приверженность Казанцева неофашистским взглядам и нацистской идеологии.