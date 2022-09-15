Песков: попытки США переиграть Россию продолжатся

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Дмитрий Песков

Попытки США переиграть Россию — постоянное явление, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тенденция сохранится и в будущем. Песков также заверил, что в этом вопросе никто не будет заниматься самообманом, сообщает РИА Новости.

Они носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается, — заявил Песков.

Кроме того, Песков спрогнозировал, что назначение нового посла США в России вряд ли принесет какие-либо перемены в отношениях Москвы и Вашингтона. Ранее должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, который 4 сентября покинул свой пост. Свой уход с поста Салливан связал исключительно с тяжелой болезнью его жены.

Президент США Джо Байден предложил на пост посла США в России кандидатуру Линн Трейси, она может стать первой женщиной в роли посла Вашингтона в Москве. В настоящий момент Трейси является послом США в Армении, в этой должности она находится с 2019 года. До прибытия в Ереван Трейси была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.