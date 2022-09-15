Песков: назначение нового посла США в РФ не изменит отношения двух стран

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Дмитрий Песков

Назначение нового посла США в России вряд ли принесет какие-либо перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил. Ранее должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, который 4 сентября покинул свой. Свой уход с поста Салливан связал исключительно с тяжелой болезнью его жены.

Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден предложил кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, она может стать первой женщиной в роли посла Вашингтона в Москве. В настоящий момент Трейси является послом США в Армении, в этой должности она находится с 2019 года. До прибытия в Ереван она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

В период с 2014 по 2017 год Трейси занимала пост замглавы дипмиссии США в Москве. Из ее резюме следует, что до этого она занимала должность зампомощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента в 2012–2014 годах и зампосла США в Туркменистане в 2010–2011 годах. Дипломат владеет русским языком.