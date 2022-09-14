Стало известно имя кандидата на пост посла США в России Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, передает CNN. По информации телеканала, Вашингтон ждет от Москвы скорого утверждения. В случае если Трейси займет эту должность, она станет первой американкой, назначенной на пост посла в РФ.

Даты ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности между Вашингтоном и Москвой на фоне ситуации на Украине, — говорится в сообщении.

Газета «Коммерсант» обратилась в американское посольство с просьбой прокомментировать информацию о назначении Трейси, однако диппредставительство воздержалось.

Мы планируем скоро объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу, — приводит издание ответ посольства.

В настоящий момент Трейси является послом США в Армении. До прибытия в Ереван она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. В период с 2014 по 2017 год Трейси занимала пост замглавы дипмиссии США в Москве. Из ее резюме следует, что до этого она занимала должность зампомощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента в 2012–2014 годах и зампосла США в Туркменистане в 2010–2011 годах. Дипломат владеет русским языком.

4 сентября стало известно, что бывший американский посол в Москве Джон Салливан завершил свою работу. Вашингтон готовит ротацию на эту должность и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет. Салливан указал, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Экс-посол отметил, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.