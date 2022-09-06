Экс-посол США в РФ Салливан назвал трагичную причину ухода с поста Экс-посол США в РФ Салливан заявил, что покинул пост из-за смертельной болезни жены

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Джон Салливан

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены, передает Politico. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль и он хотел выполнить свой супружеский долг. Он подчеркнул, что решение об уходе никак не относилось к политике России в отношении Украины.

Я не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, что я не выполняю свой долг, — подчеркнул Салливан.

Его супруга при поддержке медиков и самого Салливана боролась за свою жизнь, однако в конечном итоге скончалась. Пара находилась в браке более 34 лет.

Он в ужасном состоянии, — рассказывал еще в начале 2022 года аналитик Politico по России Дэниел Фрид.

Салливан был назначен на роль посла Соединенных Штатов в России в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что уровень дипломатического представительства США в России не понизится после ухода Салливана.