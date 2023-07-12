Песков: использование Киевом кассетных бомб вынудит РФ принять контрмеры

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Дмитрий Песков

Возможное использование Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать ответные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Какие это будут меры определит Министерство обороны РФ, приводит ТАСС слова кремлевского спикера.

Разумеется, что возможное использование вот этого типа боеприпасов оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Какие именно контрмеры? Это исключительно прерогатива министерства обороны, — сказал он.

Использование кассетных боеприпасов запрещается международной конвенцией, под соответствующим документов подписались 123 государства. США, Россия, Китай и Украина это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут использовать аналогичные средства. Он убежден, что такой шаг Вашингтона будет способствовать затягиванию конфликта.

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что кассетные боеприпасы принесут пользу украинским военным.