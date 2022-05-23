Песков подтвердил внесение кандидатуры Куренкова на должность главы МЧС

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин действительно внёс кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, это действительно так, — ответил представитель Кремля на вопрос.

23 мая стало известно, что Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Представление нового руководителя ведомства состоится 25 мая. В 2021 году врио главы МЧС был назначен Александр Чуприян после того, как погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

Куренков служил в Федеральной службе охраны, а также в рядах Росгвардии.

Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.