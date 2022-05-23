Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Представление нового главы министерства рассмотрят 25 мая, пишет ТАСС. В 2021 врио МЧС был назначен Александр Чуприян после того, как 8 сентября погиб бывший глава ведомства Евгений Зиничев.

В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова Александра, — сказано в сообщении агентства.

В источнике уточнили, что Куренков служил в Федеральной службе охраны, а также в рядах Росгвардии.

Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника.

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.