20 января 2026 в 12:49

Песков подтвердил планы Дмитриева встретиться с представителями США

Песков: Дмитриев планирует встретиться с представителями США в Давосе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует в Давосе встретиться с некоторыми представителями американской делегации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что встречи не будут включать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Да, я могу подтвердить, что, действительно, у него есть такие планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации, — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитриев может обсудить с американской стороной, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя бывшего президента Джареда Кушнера, возможный мирный план по Украине. Сам Дмитриев сообщил, что прибыл в Давос, где с 19 января проходит Всемирный экономический форум.

До этого Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Сообщение в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сопроводил публикацией с фотографией лидеров этих государств. Речь идет о так называемой коалиции желающих — объединении из более чем 30 государств, преимущественно европейских.

