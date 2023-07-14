Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС Песков: формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен

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Дмитрий Песков

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС пока не определен, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения, о решении будет объявлено позже.

Формат пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения. После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим, — сказал Песков.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате, во встрече примут участие главы всех стран — членов международного объединения. Такое заявление президент ЮАР сделал на фоне спекуляций о том, приедет ли на саммит глава России Владимир Путин.

Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордеры на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения [детей] с Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда. Песков сообщил, что данное решение ничего не значит для России.