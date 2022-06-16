Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену Песков: Россия не будет опускаться до нелестных оценок лидеров других стран

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Президент США Джо Байден

Россия не будет опускаться до низких оценок глав других государств, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к американскому лидеру Джо Байдену.

Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали такое, мы уподобляться этому не будем, — сказал Песков.

Он добавил, что оценивать руководство страны — дело граждан этой страны. По мнению Пескова, у России другие цели, связанные с борьбой с недружественными шагами в отношении Москвы.

Ранее Песков заявил, что вернуться к «духу» встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, когда возникла надежда на налаживание отношений двух стран, практически невозможно. Тем не менее, он подчеркнул, что должен быть сформирован новый режим общения.