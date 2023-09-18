В Кремле не знают, как себя чувствует Кадыров Песков: Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Кремль не дает никаких справок о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, он не располагает информацией о самочувствии чеченского руководителя.

Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья. Поэтому здесь нам нечего сказать, — сказал Песков.

Также он отказался отвечать на вопрос, приезжал ли Кадыров в воскресенье, 17 сентября, в Москву. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин не проводил встречу с главой Чечни.

Накануне несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что Кадыров лежит в Центральной клинической больнице в Москве и находится в состоянии комы. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев со ссылкой на собственные источники написал в своем Telegram-канале пост «Кадыров умер». В этот же день на канале самого Кадырова появилось видео с прогулки. На видео глава Чечни улыбается, показывает виды лесопарка и тропу, а в завершение призывает всех заниматься спортом.

Слухи о болезни Кадырова появлялись и ранее. В марте он заявлял, что девайс, установленный у него на пальце, — не медицинский прибор, а счетчик молитв.