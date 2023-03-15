«Читаю молитвы»: Кадыров рассказал о самочувствии на фоне слухов о болезни Кадыров заявил, что носит на руке не медицинский прибор, а счетчик молитв

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он носит на пальце не медицинский прибор, а счетчик молитв. Он опубликовал видео в Telegram он рассказал, что он абсолютно здоров, а слухи о неизлечимой болезни не имеют ничего общего с действительностью.

Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат был. Вот, смотрите, это электронный счетчик. Я читаю молитвы. Так что давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня стопроцентное. Что бы кто бы ни говорил, Ахмат — сила, — сказал Кадыров.

Накануне о приборе Кадырова для высчитывания молитв рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что глава региона практически всегда носит с собой электронные четки.

До этого президент России Владимир Путин и Кадыров поспорили на встрече в Кремле. Они разошлись во мнениях об источниках благосостояния Чечни. Кадыров доложил, что в республике «все очень неплохо» и в этом заслуга Путина. При этом президент отметил, что положение в республике зависит от ее народа.