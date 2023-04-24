Песков ответил на вопрос о службе сына в ЧВК «Вагнер» Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай принимал участие в спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Он добавил, что не хотел бы рассказывать подробности.

Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе, — сказал Песков.

Он отметил, что его сын ранее служил в Вооруженных силах, выполняя «свою конституционную обязанность». Представитель Кремля подчеркнул, что Николай сам принял такое решение, «он взрослый человек».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что Песков-младший проходил службу в ЧВК «Вагнер». Он отметил, что сын пресс-секретаря президента РФ «абсолютно нормально» служил артиллеристом.

Позднее сам Николай раскрыл подробности своего участия в военной операции. По его словам, он сменил фамилию, чтобы его не узнали. Мужчина не стал говорить, какие задачи выполнял в зоне СВО, но отметил, что был награжден медалью «За отвагу» «за определенный боевой подвиг».

23 апреля российский журналист Владимир Соловьев опубликовал видео с Николаем. Кадры были сняты в конце января 2023 года под Соледаром во время записи интервью с одним из расчетов реактивной артиллерии ЧВК «Вагнер». На них мужчина в маске говорит, что он первоход и до этого у него не было боевого опыта.