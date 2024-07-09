Валерия Доброва

Песков ответил на вопрос о приговоре в шесть лет колонии за спектакль Песков отказался комментировать приговор по делу Беркович и Петрийчук

9 июля 2024 в 11:01

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС

Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо) во время оглашения приговора во 2-м Западном окружном военном суде