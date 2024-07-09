Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вынесенный приговор по делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Он напомнил, что в Кремле воздерживаются от подобных оценок, передает РИА Новости.
Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда, не будем это делать и сейчас, — сказал он.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма. Аналогичное решение вынесено в отношении драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемой по той же статье.
Из приговора суда также следует, что осужденные получат право на условно-досрочное освобождение в 2025 году. Кроме того, суд постановил зачесть в срок наказания время, которое Беркович и Петрийчук провели в задержании и СИЗО. Речь идет о периоде с 4 мая 2023 года.
В свою очередь актер Вениамин Смехов на заседании по делу Беркович и Петрийчук заявил, что не может серьезно «относиться к таким глупостям». Спектакль «Финист — Ясный сокол» он назвал свободным от буквальных предупреждений. По его словам, спектакль рассчитывает на зрителя, который понимает, что один из главных инструментов театрального зрелища — метафора. Сам спектакль в 2022 году высоко оценили критики, тогда он получил две премии «Золотая маска».