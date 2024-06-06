Известный актер назвал глупостью обвинение Беркович в оправдании терроризма Актер Смехов: спектакль Беркович свободен от буквальных предупреждений

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович

Актер Вениамин Смехов на заседании по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук заявил, что не может серьезно «относиться к таким глупостям». Спектакль «Финист ясный сокол» он назвал свободным от буквальных предупреждений, передает RusNews в Telegram-канале.

Цель очевидна — предупреждение об опасности, реальной опасности, особенно для молодого поколения, — объяснил Смехов задачу постановки.

По его словам, спектакль рассчитывает на зрителя, который понимает, что один из главных инструментов театрального зрелища — метафора. Смехов также ответил на вопрос Беркович, возникло ли у него впечатление об оскорблении российских мужчин, заявив, что не может серьезно относиться к «таким глупостям». Беркович напомнила, что это лежит в основе серьезного обвинения.

Апелляционный военный суд ранее признал законным продление срока ареста Беркович и Петрийчук до 22 октября в рамках дела об оправдании терроризма. Соответствующее постановление оставлено без изменений. Апелляционные жалобы по данному вопросу не были удовлетворены.