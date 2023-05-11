Песков ответил на вопрос о критике Пригожина в адрес генералов Песков отказался комментировать критику Пригожина в адрес генералов и реакцию Путина на нее

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать критику бизнесмена, связанного с ЧВК «Вагнер», Евгения Пригожина в адрес генералов, участвующих в проведении СВО и реакцию главы российского государства Владимира Путина на нее. Так он ответил на вопрос, как президент России оценивает «такие резкие выпады» Пригожина в адрес генералов и других участников СВО, и не считает ли он необходимым поговорить об этом с Пригожиным, передает «Интерфакс».

Я оставляю без ответа этот вопрос, — ответил на соответствующий вопрос спикер Кремля.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление Пригожина о том, что он получил боевое распоряжение, в котором было сказано, что если он с бойцами ЧВК «Вагнер» уйдет с нынешних позиций в зоне СВО, то это будет расцениваться как измена Родине. В ответ бизнесмен заявил, что если частная военная компания не получит обещанные Минобороны боеприпасы, «музыканты» в ближайшие дни уйдут из Артемовска.

До этого пресс-служба бизнесмена опубликовала заявление, в котором тот сообщил, что дефицит снарядов для бойцов «Вагнера» составляет 90%. Бизнесмен обратился к силовому ведомству с просьбой подписать боевое распоряжение о передаче позиций Артемовска подразделениям Минобороны. В то же время в заявлении подчеркивается, что спустя время, после того как бойцы «залижут раны», они «встанут на защиту Родины».