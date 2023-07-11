Песков ответил на вопрос о договоренностях с Пригожиным Песков заявил об отсутствии новых данных о договоренности с Пригожиным от 24 июня

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет новой информации относительно актуальности договоренности с бизнесменом Евгением Пригожины, связанным с ЧВК «Вагнер». Речь идет о соглашении от 24 июня, передает ТАСС.

Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме, — сказал Песков.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с главой России Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

На саммите НАТО в Вильнюсе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент не видит присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

До этого помощник министра обороны республики Леонид Касинский заявил, что представители ЧВК «Вагнер» так и не появлялись в построенном для них лагере вблизи населенного пункта Осиповичи Могилевской области Белоруссии. Он выразил мнение, что вагнеровцы появятся на территории лагеря только после того, как будет принято окончательное решение о месте их дислокации.