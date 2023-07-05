Песков оценил вероятность продления зерновой сделки Песков: оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет

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Оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, так как часть договоренностей, касающихся России, не выполнена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ситуация может измениться, так как время еще есть, Москва своевременно обнародует решение.

Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки, — сказал Песков.

Срок действия договоренности истекает 17 июля.

Ранее в МИД России заявили, что оснований для дальнейшего продолжения зерновой сделки нет, однако Москва продолжает добросовестно подходить к взятым на себя обязательствам и прилагает усилия для того, чтобы суда смогли успешно завершить миссию и покинуть воды Черного моря до завершения действия соглашения. В МИД уточнили, что есть необходимость вновь напомнить об «истинном положении вещей с реализацией Стамбульских соглашений».