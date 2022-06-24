Песков оценил предоставление Кишиневу и Киеву статуса кандидатов в ЕС Песков: Кремль озабочен тем, чтобы получение Кишиневым и Киевом статуса кандидата в ЕС не принесло проблем Москве

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС внутриевропейскими делами. По его словам, Кремль заботит то, чтобы это не принесло больше проблем России и не усугубило отношения между Москвой, Киевом, Кишиневом и ЕС, передает РИА Новости.

Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами, — заявил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Молдавия стремится стать европейцами больше, чем сами европейцы, и статус кандидата ассоциируется у Кишинева с «антироссийскостью», чтобы опять же «понравиться европейцам».

Песков также напомнил о Турции, которая надеялась на вступление в ЕС 20 лет назад, но дальше получения статуса кандидата так и не продвинулась, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «помолвкой» получение страной статуса кандидата в Евросоюз. Он отметил, что это важный шаг в отношениях ЕС и Украины, который отражает серьезность намерений «стать в будущем одним целым». Украинский лидер также отметил, что благодаря статусу кандидата страна перестанет ассоциироваться с «приграничьем между орками и эльфами», «серой зоной», а также «мостиком» между Западом и Россией.