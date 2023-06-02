Песков объяснил, почему Киев уклоняется от переговоров Песков: слова Зеленского о вступлении в НАТО говорят о неспособности решать проблемы путем диалога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО говорят о неспособности Киева решать проблемы за столом переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, потенциальное расширение НАТО является раздражителем на долгие годы. Во многих странах Европы это прекрасно понимают, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления [о членстве в НАТО] говорят о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия будет добиваться обеспечения своей безопасности, что исключает членство Украины в НАТО.

1 июня Зеленский заявил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, что надежды Украины на принятие в состав НАТО становятся все более отдаленными. Это разочаровывает не только власти страны, но и простых украинцев.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине. В то же время она подчеркнула, что военно-политический блок продолжает придерживаться политики открытых дверей.