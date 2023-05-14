Песков обвинил Киев в убийстве россиян Песков: власти Украины организуют и вдохновляют на убийства россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Украины причастны к нападениям на россиян, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его мнению, Киев не только спонсирует убийства и другие преступления против граждан России, но также является и их исполнителем.

Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является [их] организатором и вдохновителем и исполнителем, — сказал Песков.

По его словам, Москва будет выстраивать отношения с Киевом с учетом того, что Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Представитель Кремля считает, что действия Украины лишний раз доказывают правоту решения России начать военную операцию.

Песков также отметил, что никто в мире не отреагировал должным образом на высказывание главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». По его словам, российские спецслужбы будут принимать необходимые меры после этих заявлений.

Ранее Буданов заявил, что Киев продолжит по всему миру нападать на русских и убивать их. До этого Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу украинской разведки. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи сотрудникам ФСИН.