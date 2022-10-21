В Кремле не подтвердили отправку водки для Берлускони Песков не подтвердил, что Путин отправлял 20 бутылок водки Берлускони на день рождения

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг, что российский лидер Владимир Путин подарил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки по случаю дня рождения. Ранее в Италии сообщили, что «история с бутылками» могла произойти несколько лет назад.

Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме, — заявил представитель Кремля.

Ранее Берлускони заявил на закрытой встрече с депутатами его партии «Вперед, Италия», что ко дню рождения 29 сентября получил от российского лидера 20 бутылок водки и «очень доброе» письмо, в котором Путин назвал Берлускони первым из пяти своих настоящих друзей. Бывший премьер Италии отметил, что в ответ послал Путину письмо и несколько бутылок вина.

Впоследствии «Вперед, Италия» опровергла информацию о том, что ее лидер восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни, который считается претендентом на пост министра иностранных дел, сообщил, что «история с бутылками» произошла в 2008 году. Однако в интервью экс-премьера указаний на это нет.

После этого в Еврокомиссии указали на то, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в ЕС таких ликеро-водочных изделий, как водка, и соответствующая правовая база не предусматривает исключений для подарков. Поэтому правительство Италии намерено расследовать, не является ли подарок Берлускони нарушением антироссийских санкций.