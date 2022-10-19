Берлускони рассказал о восстановлении отношений с Путиным LaPresse: Берлускони рассказал о восстановлении отношений с Путиным

Фото: Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил на закрытой встрече с депутатами его партии «Вперед, Италия», что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает агентство LaPresse. Экс-премьер добавил, что ко дню рождения 29 сентября получил от российского лидера письмо, в котором тот назвал его первым из пяти своих настоящих друзей.

Он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом, — заявил Берлускони.

Впоследствии «Вперед, Италия» опровергла информацию о том, что ее лидер восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни, который считается претендентом на пост министра иностранных дел, заявил изданию ADNKronos, что «история с бутылками» произошла в 2008 году. Однако указаний на это в интервью экс-премьера нет.

Ранее Берлускони предлагал свое посредничество для организации переговорного процесса между Москвой и Киевом. Он также предполагал, что в нем могла участвовать бывший канцлер Германии Ангела Меркель. При этом бывший глава кабмина выразил разочарование действиями России на Украине.

Также Берлускони заявил, что для того, чтобы Евросоюз мог противостоять угрозам извне, ему необходимо многократно нарастить военный потенциал. Политик добавил, что основная угроза исходит от коммунистического режима и государств, в которых эта идеология получила широкое распространение. Он привел в пример Китай, который, по мнению Берлускони, представляет опасность на экономическом, политическом и военном уровнях.