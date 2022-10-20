Берлускони заподозрили в нарушении санкций из-за «водки от Путина» Еврокомиссия заподозрила Берлускони в нарушении санкций из-за получения водки от Путина

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Сильвио Берлускони

Еврокомиссия не исключает, что 20 бутылок водки, предположительно, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, являются нарушением антироссийских санкций Евросоюза, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК. Теперь выяснять, действительно ли речь идет о нарушении, будут власти Италии.

В Еврокомиссии указали на то, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в ЕС таких ликеро-водочных изделий, как водка. При этом соответствующая правовая база не предусматривает исключений для подарков, — сказано в сообщении.

Ранее Берлускони заявил на закрытой встрече с депутатами его партии «Вперед, Италия», что ко дню рождения 29 сентября получил от российского лидера 20 бутылок водки и «очень доброе» письмо, в котором Путин назвал Берлускони первым из пяти своих настоящих друзей. Бывший премьер Италии отметил, что в ответ послал Путину письмо и несколько бутылок вина ламбруско.

Впоследствии «Вперед, Италия» опровергла информацию о том, что ее лидер восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни, который считается претендентом на пост министра иностранных дел, сообщил, что «история с бутылками» произошла в 2008 году. Однако в интервью экс-премьера указаний на это нет.