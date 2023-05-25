Песков назвал виновника атаки дронов на Кремль Песков заявил, что Киев стоит за атакой дронов на Кремль

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев, передает ТАСС. Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины.

Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы, — сказал Песков.

Ранее газета New York Times написала, что власти США уверены, что за майской атакой беспилотников на Кремль стояла одна из украинских спецслужб. Изначально Вашингтон предполагал, что атака была «операцией под ложным флагом», проведенной Москвой, однако позже были перехвачены разговоры российских функционеров, которые высказали удивление и указывали на Украину.

Вашингтон также обвиняет Киев в убийствах политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, во вторжении в Белгородскую область и подрыве газопровода «Северный поток». В то же время, американские власти отрицают существование «российских партизанских отрядов».