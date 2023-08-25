Песков назвал паршивыми поступками нападения на участников СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Нападения на участников специальной военной операции — паршивые поступки, которые не одобряет никто в обществе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, «оклики» из Кремля не нужны, россияне и так абсолютно не терпят подобные выходки.

Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе, — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, нападения на участников СВО и их родных совершают подонки, которые заслуживают «абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания». Песков подчеркнул, что президент страны Владимир Путин на встречах по новым регионам в первую очередь поднимает вопросы о заботе о ветеранах боевых действий.

В ночь на 5 августа участника СВО с инвалидностью побили в Забайкальском крае. Позже глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потерпевший угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод.

Он отметил, что избившие военного, получившего в боях инвалидность, не являются противниками СВО, а активно участвуют в патриотических акциях.