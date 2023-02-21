Песков назвал главный приоритет для властей Песков: забота о народе и его сбережение — главный приоритет властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Забота о народе и его сбережение являются главными приоритетами властей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в преддверии послания президента РФ Федеральному собранию, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства отметил, что само послание займет около часа.

Забота о народе и его сбережение — главный приоритет властей, — сказал Песков.

Послание президента России Владимира Путина начнется 21 февраля в 12:00 мск. Выступление президента должно было пройти еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на мероприятие будут приглашены участники военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что иностранных коллег в этом году решено не звать.