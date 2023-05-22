Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области Песков: украинские диверсанты зашли в Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от Артемовска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Целью захода украинских диверсантов на территорию Белгородской области является отвлечение внимания от потери ВСУ Артемовска, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Киев хочет снизить эффект от собственных неудач на фронте.

Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска, — сказал Песков.

Днем 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского района зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT. По данным канала, российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки в Грайворонском городском округе. Авторы утверждают, что с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Минобороны России не подтверждало эти подробности.

По данным SHOT, в белгородском селе Козинка частично эвакуируют жителей. Местная жительница рассказала, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы и «очень страшно». Местные власти не подтверждали данную информацию.