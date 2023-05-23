Песков назвал актуальным обещание «мочить в сортире» террористов

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Дмитрий Песков

Старые высказывания президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал вопрос журналистов об обещании Путина «мочить в сортире» террористов.

А что касается сказанного тогда [в конце 1990-х — начале 2000-х] в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов, Песков заявил, что дело не в риторике, а в действиях.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продолжается зачистка территории Грайворонского округа от диверсантов. Он поблагодарил местных жителей, временно покинувших свои дома, подчеркнув, что возвращаться пока не стоит.