В Кремле засомневались, что Канада заинтересована в поставках газа из РФ Песков сомневается в том, что Канада заинтересована в починке трубы для «Северного потока»

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Газораспределительная станция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков засомневался в том, что власти Канады заинтересованы в поставках российского газа в Европу, сообщает ТАСС. По мнению Пескова, Оттава намерена сама зарабатывать на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС и не хочет, чтобы газ шел из РФ. Песков считает, что заработки канадских и американских властей на продаже СПГ европейцам могут стать серьезными.

Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить турбину (для «Северного потока». — NEWS.ru)? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки, она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России, — заявил Песков.

До этого Песков заявил, что сложности в осуществлении поставок газа по «Северному потоку» были вызваны санкциями.. Он подчеркнул, что «Газпром» не может исправить ситуацию в одиночку.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.