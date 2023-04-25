Песков дал неутешительный прогноз по зерновой сделке Песков: зерновая сделка до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер

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Обстоятельства пока складываются не в пользу зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, продовольственные договоренности до сих пор не выполнены и сделка не приобрела пакетный характер.

Что касается сделки — дело в том, что, несмотря на то что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать, — сказал Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что выпадение с рынка украинского и российского зерна не будет причиной возможного мирового продовольственного кризиса.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней, а не на 120, поскольку часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По словам Пескова, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

МИД РФ ранее перечислил пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.