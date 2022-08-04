Песков анонсировал визит Путина на Дальний Восток в сентябре

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время перелета

Президент России Владимир Путин планирует в сентябре посетить Дальний Восток, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Согласно информации ТАСС президент примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке.

Путин примет участие в ВЭФ в сентябре, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года. В пресс-службе организатора форума подчеркнули, что ВЭФ стала самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).