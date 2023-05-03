Патрушев рассказал о тайной войне Запада против России Патрушев: Запад использует против России террористические и экстремистские организации

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Страны Запада активно используют против России террористические и экстремистские организации, пытаются внушить страх населению страны и подорвать конституционные устои государства. Такое заявление сделал в интервью газете «Известия», секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. Он отметил, что подобные методы уже использовались в 1990-е годы на Северном Кавказе.

Лживо заявляя о важности борьбы с терроризмом, Запад активно использует против России террористические и экстремистские организации, — сказал Патрушев.

Он добавил, что западные спецслужбы занимаются обучением террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории РФ, дабы подобным образом «внушить страх населению» и «подорвать конституционные устои» государства.

Патрушев также обратил внимание на то, что при блокировке финансовых активов оппоненты России «применяют шаблоны, апробированные Англией еще в 1920-е годы». Именно тогда, по словам чиновника, Лондон «присвоил золотой запас Российской империи».

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что западные страны продолжают последовательно усиливать политическое, военное и экономическое давление на Россию, а в Восточной Европе разворачиваются новые воинские контингенты НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться. По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности.