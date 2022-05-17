Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в росте напряжённости в мире

Николай Патрушев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Страны Запада запустили процесс развала «глобальной архитектуры безопасности», что в итоге привело к росту напряжённости во всём мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт ТАСС. Он считает, что развёрнутая Соединёнными штатами антироссийская кампания доказывает, что против России ведётся необъявленная война.

Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряжённости во всем мире, — сказал Патрушев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. По его мнению, Запад ожидает провал в попытке изолировать Россию. Министр подчеркнул, что сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно. Лавров добавил, что под ударом США находятся все, кто готов вести самостоятельную политику.