Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается национальная идеология России Патриарх Кирилл: национальная идея России заключается в искренней любви к родине

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Национальная идея России заключается в искренней любви и преданности к родине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном русском народном соборе, передает ТАСС. В этом контексте он добавил, что единая идеология стране не нужна.

Единая идея и ценности уже есть у России, а единая идеология стране не нужна. У нас и так есть национальная идея, она заключается в искренней любви и преданности Родине, — сказал Кирилл.

В ходе Собора президент страны Владимир Путин отметил, что русский мир и Россия не могут существовать без русских как этноса. При этом он подчеркнул, что в данном заявлении нет никакой претензии на превосходство, исключительность или избранность. По словам Путина, русские — это культурная, духовная и историческая идентичность.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве в период с 27 по 28 ноября. В этом году мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших участниках специальной военной операции на Украине. Отмечается, что на форуме присутствует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ, органов государственной власти и общественных объединений. Также участие во ВРНС принимают деятели науки и культуры. Президент России Владимир Путин выступил на форуме в формате видеоконференции.