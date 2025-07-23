«Медведей из угла вытащить»: Захарова о поисках «русского следа» на Украине Захарова указала Киеву, что с обысками в НАБУ нужно не выйти на самих себя

Сотрудники Службы безопасности Украины плохо искали так называемый русский след во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав антикоррупционных органов на Украине. Захарова также напомнила Киеву, что главное в любом расследовании — не выйти в итоге на самих себя.

Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, сопротивляющихся, — подчеркнула представитель ведомства.

Она добавила, что для полного эффекта нужно было бы «расставить по углам балалайки», поскольку именно это, по ее словам, и является настоящим «русским следом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры.