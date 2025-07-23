Сорвавшим концерт народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева в Италии активистам следовало заняться проблемами на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Италия «будет слушать тех, кто разрушил свое государство», сообщает радио Sputnik.

Вы порядок на Украине навели? Вы создали какие-то произведения, шедевры искусства, литературы, живописи, философии, математики, кибернетики, вот сейчас создали, за последние 10 лет? У вас все вопросы закрыты? — поинтересовалась Захарова.

Дипломат также задалась вопросом, строят ли на Украине дороги и заводы, выводят ли на орбиту новые аэрокосмические станции. Теперь эти активисты приехали обустраивать европейскую страну, отметила Захарова.

И вот эта вот Италия, которая только и думала, а как бы и на кого бы опереться, будет слушать тех, кто разрушил свое государство, — заключила представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением июльского концерта Гергиева. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжили настаивать на решении пригласить музыканта.