В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета

Ряд сотрудников Пентагона намерен на следующей неделе опубликовать письмо с требованием отставки главы ведомства Пита Хегсета, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. По данным газеты, в петиции будут отражены «политизированные решения» министра обороны США, «низкий моральный дух» и «атмосфера паранойи» в министерстве.

Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает, — сказал неназванный чиновник Пентагона.

В оборонном ведомстве отметили, что в здании Пентагона Хегсет оборудовал гримерку и устраивал постановочные фотосессии. При новом министре армия США стала представлять «что-то среднее» между паранойей и боями американского рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment.

Чиновники обвинили шефа Пентагона в «нерешительности и непоследовательности», а также в создании «атмосферы недоверия». Они выразили недовольство отменой «политики многообразия», что привело к росту числа случаев «расистских инцидентов». Также сотрудники ведомства указывают, что Хегсет принимал решения без учета мнения своих советников.

Ранее Хегсет не смог ответить на вопрос о расположении Калининграда и Сувалкского коридора. Конгрессмен Юджин Виндман задал вопросы о стратегически важных регионах, а министр попытался отшутиться, предложив конгрессмену самому рассказать об этих местах.