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23 июля 2025 в 16:15

Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19

Иммунолог Жемчугов заявил, что не стоит опасаться нового подвида COVID-19

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянам не стоит опасаться нового подвида COVID-19 XFG (Stratus, Стратус), который активно распространяется в РФ, заявил NEWS.ru врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, мутировавший вирус остается потомком омикрон-штамма, который отличается высокой заразностью.

Опасаться нового подвида COVID-19 нечего. Обновляющийся вирус — это все равно потомок омикрона, который обладал большой контагиозностью, то есть способностью к заражению, он максимально быстро распространяется по планете и вытесняет предыдущую конструкцию вируса, быстрей занимает новую территорию, — пояснил Жемчугов.

Однако, по его словам, определенные группы населения все же должны сохранять осторожность. Он отметил, что в зоне риска находятся люди с пониженным иммунитетом.

Новый подвид COVID-19 пройдет. Его стоит опасаться людям, у которых пониженный иммунитет, например, кто болеет онкологией или принимает лекарства иммунодепрессивные. Фактически как простудное заболевание, это может быть грипп, а он может быть очень тяжелый и смертельный, — резюмировал Жемчугов.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксировано 114 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XFG (Stratus, Стратус). Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что он представляет незначительную угрозу для населения. Наибольшее количество заражений (54%) выявлено в Москве.

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