ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ

ВС РФ нанесли серию ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК) — аналогам военкоматов на Украине. Их география охватывает практически всю территории страны: под обстрелы попали ТЦК в Кривом Роге, Кременчуге, Запорожье и других городах. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что атаки вызывают неподдельную радость у населения, уставшего от повальной мобилизации. Как российские военные помогают украинцам и во что выльется недовольство военкомами — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по ТЦК

Сообщения об ударах по ТЦК стали появляться в начале июля. Тогда в рамках массированной атаки дронов-камикадзе под обстрел попали военкоматы в Полтаве и Харькове. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения, но они вызвали бурную реакцию у украинских интернет-пользователей.

«Тэцэкунам земля стекловатой»; «Если каждый прилет будет по ТЦК и Верховной раде, конфликт закончится быстрее»; «Если Россия будет бить по ТЦК и блокпостам, ее войска будут встречать караваями и цветами», — писали комментаторы.

В следующие недели поступали сообщения об атаках на призывные пункты и в других крупных городах. 21 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что нанесли очередной удар по ТЦК, при этом не уточнив его местонахождение.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что радость, которую у простых украинцев вызывают эти обстрелы, вполне объяснима.

«За время мобилизации, которую на Украине называют „бусификацией“ из-за насильственного запихивания людей в автобусы ТЦК, те полностью себя дискредитировали. Все эти тысячи людоловов мотивированы не только идеологически, но и тем, что в случае плохой работы их отправят на фронт. Ясное дело, что они стараются — и заламывают насильно, и ловят. Им наплевать, что они ломают ноги и руки всем, кто упирается. Поэтому определенная часть населения действительно приветствует удары по ТЦК как месть за такое людоедское поведение украинских военкомов», — пояснил собеседник.

Военнослужащий ВСУ Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ТЦК прячутся от ударов ВС РФ

По словам депутата Верховной рады Федора Вениславского, призывные пункты на Украине необходимо сделать мобильными. Он считает, что так ТЦК станут менее уязвимыми для налетов российских беспилотников.

При этом сейчас стационарные военкоматы нередко размещаются внутри гражданских объектов. К примеру, в июле винницкий ТЦК сообщил, что из-за ситуации с обстрелами прекратил работу по основному адресу и переехал в здание областной клинической больницы. Еще один его «филиал» разместили в центре предоставления госуслуг.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru назвал такую практику прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

«Размещать военные объекты среди гражданских и провоцировать удары по ним запрещено. За этим могут последовать избыточные жертвы и ущерб, что гуманитарное право прямо запрещает делать», — подчеркнул эксперт.

Однако, даже несмотря на все уловки украинских военкомов, у российских войск есть разные варианты уничтожения ТЦК или срыва их работы, уверен Козюлин.

«Мы знаем, что на Украине есть партизаны, волонтеры-подпольщики, люди, недовольные ТЦК. Мы знаем, что эти объекты поджигают. И эти люди могут быть информаторами наших спецслужб о местах и методах работы ТЦК. Предполагаю, что те же украинские партизаны могут прекрасно бороться с ТЦК», — пояснил Козюлин.

Дандыкин отметил, что мишенью для ударов ВС РФ становятся не только украинские военкомы, но и документация, с которой они работают. «Если одномоментно уничтожается объем данных, например о только что отловленных людях, то это может затруднить работу ТЦК», — сказал эксперт.

Протесты в Киеве, июль 2025 года Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли произвол ТЦК спровоцировать бунт

В последние месяцы на Украине участились антиправительственные митинги, участники которых выступают против нарушения прав военнослужащих, роста коррупции и действий военкомов. 20 июля жители села в Тернопольской области на западе страны перекрыли въезд в свой населенный пункт, не пропустив в него машины с сотрудниками ТЦК и полиции.

Однако пока у этих акций вряд ли есть большие шансы пошатнуть власть Владимира Зеленского, считает Дандыкин.

«Система все-таки работает. Эти зондеркоманды работают именно за страх, а не за совесть. Учитывая методы работы и ТЦК, и СБУ, на Украине есть кому ломать людей, есть кому угрожать. Они уже поднаторели в этих вопросах. Вряд ли местечковые стихийные протесты смогут их остановить. Нужно что-то большее», — пояснил собеседник.

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